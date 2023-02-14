Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:30, 14 февраля 2023Экономика

Кредиторы помешали украинскому «Нафтогазу» отложить выплату долгов

Bloomberg: кредиторы отвергли план «Нафтогаза» о реструктуризации долгов компании

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Группа кредиторов украинского «Нафтогаза» отвергла предложенный компанией план по реструктуризации ее долга, узнало Bloomberg. Они также помешали одобрению предыдущего плана, который позволил бы «Нафтогазу» отложить выплаты основной суммы долга и процентов на 835 миллионов долларов, по которым компания ранее допустила дефолт.

Кредиторы уверены, что у «Нафтогаза» есть возможность произвести выплаты, а их собственного влияния хватит, чтобы помешать получить поддержку 75 процентов займодателей, необходимых для одобрения реструктуризации.

При этом инвесторы представили собственный план, который учитывает финансовое состояние украинской компании и «законные опасения относительно необходимости "Нафтогаза" в полной мере поддерживать экономику Украины и ее критически важную инфраструктуру» в условиях военного конфликта. Агентство отмечает, что хотя несогласие группы с предложением «Нафтогаза» может задержать устранение последствий дефолта, кредиторы не требуют ускорить выплаты или арестовать активы компании.

Материалы по теме:
Час расплаты. Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?
Час расплаты.Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?
30 января 2023
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023

Речь идет об инвесторах, которые являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигаций, срок погашения которых изначально должен был наступить в 2024 году. По бумагам со сроком погашения в 2022 и 2026 годах «Нафтогаз» ранее объявил дефолт, а по евробондам на 2024 год удалось добиться реструктуризации.

Ранее кабмин Украины позволил «Нафтогазу» заморозить выплаты по долгам на два года, чтобы сэкономить деньги на покупку газа. Компания пожаловалась, что таким образом власти фактически лишили ее доступа к международному рынку капитала. Тогда чиновники пошли на уступки и позволили «Нафтогазу» изменить условия кредитных договоров или заключить дополнительные соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте
В России произошло еще одно землетрясение
Пушилин заявил об ожесточенных боях и успехах в Угледаре
В США назвали Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором
Турция частично приостановит импорт золота после землетрясений
Военкор заявил о способном превратить Украину в «дымящуюся яму» оружии
Свободные сахара увеличили риск болезней сердца и инсульта
Госдума призвала парламенты мира дать оценку военно-биологической активности США
У россиян стали реже красть деньги с банковских счетов
В Конгрессе США начали собирать пожертвования после инцидента с китайским шаром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.