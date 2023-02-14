Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:28, 14 февраля 2023Культура

В возрасте 27 лет умер актер из сериала «Полиция Нью-Йорка»

Актер из сериала «Полиция Нью-Йорка» Остин Мейджерс умер на 28-м году жизни

Фото: Angela Weiss / WireImage / Getty Images

На 28-м году жизни умер актер, известный по роли в сериале «Полиция Нью-Йорка» Остин Мейджерс. Об этом сообщает Fox News.

По данным судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес, артист скончался в субботу, 11 февраля. Оглашение официальной причины смерти «отложено до проведения дополнительного расследования». По предварительным данным, актер скончался в результате отравления лекарственным препаратом фентанилом.

«Остин Мейджорс (Сетмайер-Раглин) был артистичным, блестящим и добрым человеком. Остин очень радовался и гордился своей актерской карьерой. С самого детства его целью в жизни было сделать людей счастливыми», — рассказали изданию близкие артиста.

Остин Мейджерс обрел широкую известность после роли в сериале «Полиция Нью-Йорка», выходившем на экраны с 1993 по 2005 год. Его фильмография также насчитывала участие в таких проектах, как «Отчаянные домохозяйки», «Как сказал Джим», «Американский папаша!», «Случайное Рождество» и «Как я встретил вашу маму».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Перечислены свойственные всем мужчинам привычки
Американские военные восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона
Россиян в Таиланде предостерегли от купания в море из-за нашествия опасных медуз
Доктор Мясников посоветовал недовольным им зрителям выключать телевизор
Экономист призвал пожилых японцев к массовому самоубийству
Российский подросток запер родителей в квартире и угнал машину
Против россиянина возбудили дело за выкрики об армии
В российском клубе отреагировали на информацию о драке футболистов с украинцами
Москвичам пообещали «повсюду слякоть»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.