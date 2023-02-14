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00:31, 14 февраля 2023Бывший СССР

ВС РФ уничтожили часть казнившего российских пленных отряда ВСУ

«РВ»: ВС РФ уничтожили часть отряда ВСУ, казнившего российских пленных в Макеевке

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили часть отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), казнившего пленных российских солдат в Макеевке. Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

По данным портала, мотострелки группировки «О» взяли штурмом позиции украинских военных, двигаясь с боями в направлении Красного Лимана. В ходе боя к ним попал с тяжелым ранением в бедро украинец из 80 ОДШБр — подразделения, бойцы которого расстреляли российских военных в Макеевке.

Несмотря на то, что раненому была оказана первая помощь, он скончался по пути в госпиталь. Остальные военные ВСУ были ликвидированы в ходе атаки.

Кадры с расстрелом российских военнопленных в селе Макеевка Луганской народной республики (ЛНР) были опубликованы 18 ноября. На одном видео демонстрировались тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

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Марина Совина
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