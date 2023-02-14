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20:06, 14 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в убийстве не пришедшего на похороны родственницы дяди

Нижегородца заподозрили в убийстве дяди, не пришедшего на похороны родственницы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижегородской области задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве дяди. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, вечером 11 февраля во время застолья он припомнил дяде, что тот не пришел на похороны родственницы. За это племянник нанес 55-летнему мужчине смертельные удары ножом.

Ранее сообщалось, что под Магаданом полиция задержала мужчину, который выстрелил в жену из арбалета.

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Илона Палей
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