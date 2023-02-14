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09:53, 14 февраля 2023Культура

Звезду «Папиных дочек» обвинили в домашнем насилии

Дочь звезды «Папиных дочек» Казакова обвинила отца в домашнем насилии

Кадр: телесериал «Папины дочки»

Дочь актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», объяснила развод родителей наркозависимостью и домашним насилием со стороны отца. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам 14-летней Виктории, все 10 лет брака отец употреблял алкоголь и запрещенные вещества, оправдывая зависимость желанием «заглушить боль в ногах» после серьезной травмы.

«Он говорил: "Мне нужно заглушить боли в ногах, лекарства не помогают". Но это отговорки. Ведь он употреблял задолго до падения! Лечить его мы тоже пытались. Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену», —вспомнила дочь звезды ситкома.

Девочка рассказала, что однажды отец бегал с дрелью по всему дому и сверлил стены с криками: «Где пятый этаж?!», но в их доме было четыре этажа.

В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Годом позднее он рассказал о процессе восстановления: «Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны».

Марина Совина
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