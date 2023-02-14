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16:49, 14 февраля 2023Россия

В России заявили о готовящейся в адрес Москвы провокации Киева

В России заявили о грядущей провокации Киева по обвинению Москвы в радиоактивном заражении

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Киевские власти при поддержке европейских стран и США готовят провокацию по обвинению России в радиоактивном заражении территорий, которые располагаются около Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, пишет РИА Новости.

В заявлении говорится, что информационная провокация со стороны Украины поступит перед началом работы чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН 22 февраля. Киев планирует обвинить Москву в якобы грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе специальной военной операции на Украине (СВО).

С этой целью, пояснили в Гумштабе, власти Киева планируют выступить с заявлением перед мировым сообществом и предоставить некие доказательства, которые якобы подтверждают радиоактивное загрязнение украинских территорий в результате действий российских войск в феврале — апреле 2022 года.

«Готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения», — добавили в штабе.

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Никита Абрамов
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