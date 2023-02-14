В Херсонской области рассказали о «перековке» пособников ВСУ

Владимир Сальдо: после задержания пособники ВСУ «перековываются» и работают на нужды ВС РФ

В Херсонской области пособники Вооруженных сил Украины (ВСУ) после задержания начинают оказывать содействие Российской армии. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телекомпании «Таврия».

По его словам, корректировщики и прочие люди, ждущие прихода ВСУ, после попадания в руки правоохранителей «тут же перековываются». «Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами. Отмечалось, что в схронах, в частности, находились танковые снаряды, емкости с пороховыми зарядами и комплект камуфлированной формы с символикой ВСУ.