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10:12, 14 февраля 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о «перековке» пособников ВСУ

Владимир Сальдо: после задержания пособники ВСУ «перековываются» и работают на нужды ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области пособники Вооруженных сил Украины (ВСУ) после задержания начинают оказывать содействие Российской армии. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телекомпании «Таврия».

По его словам, корректировщики и прочие люди, ждущие прихода ВСУ, после попадания в руки правоохранителей «тут же перековываются». «Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами. Отмечалось, что в схронах, в частности, находились танковые снаряды, емкости с пороховыми зарядами и комплект камуфлированной формы с символикой ВСУ.

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Алевтина Запольская
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