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05:00, 14 февраля 2023Забота о себе

Врачи оценили возможность заниматься сексом при распространенной болезни

Гинеколог Акер рассказала, что при инфекциях мочевыводящих путей заниматься сексом можно

Фото: Adam Winger / Unsplash

Акушер-гинеколог Бетти Акер рассказала, что при инфекциях мочевыводящих путей (ИМП) можно заниматься сексом. Ее слова о возможности интимной близости при распространенной болезни приводит издание Romper.

«Инфекции мочевыводящих путей — это не повод отказываться от половой жизни, если только болезнь не вызывает боли», — говорит Акер.

Влагалище не является мочевыделительной системой и, следовательно, не страдает при ИМП, пояснила врач Дитца Катс. Однако во время болезни интерес к сексу может пропасть, и это нормально, добавила она. «Поскольку мочеиспускательный канал находится близко к отверстию влагалища, большинство женщин воздерживается от любой сексуальной активности», — прокомментировала Катс.

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женщин хотя бы раз в жизни переболели инфекциями мочевыводящих путей

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Гинеколог Акер добавила, что нередко ИМП появляются при слишком частых занятиях сексом или при интимной близости с новым партнером. «В этом случае до секса нужно выпить много жидкости, а сразу после — помочиться», — порекомендовала врач.

Ранее акушер-гинеколог Фаина Гельман-Нисанов назвала причины жжения во влагалище после секса. Она рассказала, что одной из причин неприятных ощущений может быть аллергия на сперму.

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Алиса Дмитриева
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