Умер народный артист России Евгений Шокин

На 79-м году жизни скончался народный артист России Евгений Шокин

На 79-м году жизни скончался народный артист России Евгений Шокин. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Кузбасса.

О причинах смерти актера не сообщается.

«За годы службы на сцене театра артист создал целый "Мир Евгения Шокина" — своеобразный и неповторимый. Его талант, профессионализм, отношение к роли восхищали и коллег, и зрителей. Своим примером он доказывал, что маленьких ролей не бывает, а спектакли, где артист играл главные роли — были настоящим театральным праздником», — говорится в сообщении на сайте министерства культуры.

Евгений Шокин родился 20 февраля 1944 года в Нижнем Новгороде. В 1965-м окончил Горьковское театральное училище, а в 1976-м начал работать в Театре драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского.

В его репертуаре были роли в таких постановках, как «В тени виноградника» Зингера, «Три сестры» Чехова, «Записки из Мертвого дома» Достоевского, «Макбет» Шекспира и многих других.

Шокин прослужил в учреждении почти 50 лет и был удостоен таких театральных наград, как «Овация» и «Золотая Маска». В 1981-м актеру присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а спустя восемь лет — звание народного артиста России.