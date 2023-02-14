Стало известно число погибших из-за землетрясения в Сирии

Минздрав Сирии: число погибших из-за землетрясения в стране достигло 1 414 человек

В результате землетрясений в Сирии погибло более 1,4 тысячи человек, заявил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, число жертв увеличилось и достигло 1 414 человек. При этом пострадали 2 357 человек. Эта статистика не включает информацию о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.

Ранее МЧС России заявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии после землетрясений. Москва стала одной из первых, кто пришел на помощь пострадавшему населению двух стран.

Утром 6 февраля стало известно о сильнейшем за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8. Оно произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.