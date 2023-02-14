В Москве устроили перфоманс ко Дню влюбленных у самого высокого аквариума мира

В «Авиапарке» устроили live-сет ко Дню влюбленных возле самого высокого аквариума мира

В московском торговом центре «Авиапарк» ко Дню всех влюбленных устроили live-сет возле самого высокого аквариума мира. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

После закрытия «Авиапарка» во всех галереях выключили свет, оставили подсветку только у гигантского аквариума. В центральном атриуме соорудили сцену для выступления Наташи Бай, участницы диджейского кооператива «ДК Детка», основательницы лейбла «Друг» и подписантки лондонского Ransom Note Records. Она играла на виниловых пластинках, «исполняя музыку, идеально подходящую для создания любовного настроения».

Как рассказали организаторы перформанса, во время лайва водолаз погружался с камерой GoPro, чтобы поздравить зрителей с 20-метровой глубины, погладить мурену и показать кухню аквариума-гиганта. В 2016 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий цилиндрический аквариум в мире

Выступление с тысячей тропических рыб, водолазом и извивающейся муреной доступно для просмотра на YouTube.