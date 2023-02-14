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03:43, 14 февраля 2023Экономика

Аналитик рассказала о расширении географии поставок российского топлива

Аналитик Сафронова: Россия поставляет дружественным странам 53% своих нефтепродуктов

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго Евросоюза (ЕС) уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Как заявила аналитик, анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Черного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53 процента. Сафонова отметила, что российские нефтяники провели большую превентивную работу «по перераспределению грузопотоков».

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Специалист перечислила страны, которые заинтересовались топливом из России, среди них Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. В этот перечень вошли ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила пять процентов. Небольшие партии нефтепродуктов из России также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию.

По данным Минэкономразвития, Россия перенаправила почти четверть поставок товаров в дружественные страны. По итогам января-ноября прошлого года доля недружественных стран в российском экспорте снизилась, а доля дружественных, наоборот, выросла — с 58 до 35 процентов и с 42 до 65 процентов соответственно.

В общей сложности за данный период по сравнению с 2021 годом экспорт из страны увеличился на 23,4 процента в денежном выражении, достигнув 538 миллиарда долларов. Из этой суммы на дружественные страны пришлось 350 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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