Аналитик рассказала о расширении географии поставок российского топлива

Аналитик Сафронова: Россия поставляет дружественным странам 53% своих нефтепродуктов

Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго Евросоюза (ЕС) уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Как заявила аналитик, анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Черного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53 процента. Сафонова отметила, что российские нефтяники провели большую превентивную работу «по перераспределению грузопотоков».

Специалист перечислила страны, которые заинтересовались топливом из России, среди них Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. В этот перечень вошли ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила пять процентов. Небольшие партии нефтепродуктов из России также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию.

По данным Минэкономразвития, Россия перенаправила почти четверть поставок товаров в дружественные страны. По итогам января-ноября прошлого года доля недружественных стран в российском экспорте снизилась, а доля дружественных, наоборот, выросла — с 58 до 35 процентов и с 42 до 65 процентов соответственно.

В общей сложности за данный период по сравнению с 2021 годом экспорт из страны увеличился на 23,4 процента в денежном выражении, достигнув 538 миллиарда долларов. Из этой суммы на дружественные страны пришлось 350 миллиардов долларов.

