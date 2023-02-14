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22:20, 14 февраля 2023Мир

В ООН усомнились в законности санкций США против Ирана

В ООН усомнились в законности санкций США против Ирана с точки зрения международного права

Фото: Unsplash.com

В ООН заявили, что законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права. Сообщение опубликовано на сайте организации.

В пресс-релизе речь идет о гуманитарных поставках, в том числе о лекарствах для больных талассемией, наследственным заболеванием крови. Гуманитарные исключения для медицинских товаров в санкционных правилах США сложны и неясны, отметили эксперты ООН.

Указывается, что многие иностранные компании не хотят вести дела с Ираном из-за страха перед агрессивными санкциями и штрафами США, даже если поставки разрешены.

«Законность односторонних санкций США против Ирана с точки зрения международного права сомнительна, равно как и законность их экстерриториального применения», — говорится в заявлении ООН.

В организации призвали правительство США обеспечить эффективное применение исключений по гуманитарным соображениям в отношении лекарств и напомнили о необходимости соблюдать обязательства в области прав человека.

23 января Минторг США ввел новые санкции против Ирана за содействие в пользу России. В список экспортных ограничений Вашингтона попали семь организаций из Ирана.

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Марина Совина
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