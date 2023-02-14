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18:58, 14 февраля 2023Мир

В США назвали предполагаемый период для контрнаступления ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин: ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления этой весной

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наращивают силы, этой весной они могут предпринять попытку контрнаступления. Предполагаемый период для наступательных действий украинской армии назвал глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с членами НАТО, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что они проведут наступление в какой-то момент весной. В связи с этим мы и все партнеры по контактной группе усердно работаем над обеспечением того, чтобы у них были возможности [с точки зрения наличия достаточного количества вооружений и техники], чтобы они могли быть эффективными в создании на поле боя той ситуации, к которой стремятся», — заявил он. Остин выразил надежду, что Киев может «создать себе инициативное окно возможностей» самостоятельно.

Ранее он также заявил, что Пентагон пока не может сделать объявление о предоставлении Киеву боевых самолетов. По словам Остина, в настоящее время США и их союзники занимаются оценкой нужд Украины и ожидают, что весной украинские военные активизируют свою деятельность в зоне боевых действий.

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Виктория Кондратьева
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