В США назвали предполагаемый период для контрнаступления ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин: ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления этой весной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наращивают силы, этой весной они могут предпринять попытку контрнаступления. Предполагаемый период для наступательных действий украинской армии назвал глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин по итогам переговоров с членами НАТО, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что они проведут наступление в какой-то момент весной. В связи с этим мы и все партнеры по контактной группе усердно работаем над обеспечением того, чтобы у них были возможности [с точки зрения наличия достаточного количества вооружений и техники], чтобы они могли быть эффективными в создании на поле боя той ситуации, к которой стремятся», — заявил он. Остин выразил надежду, что Киев может «создать себе инициативное окно возможностей» самостоятельно.

Ранее он также заявил, что Пентагон пока не может сделать объявление о предоставлении Киеву боевых самолетов. По словам Остина, в настоящее время США и их союзники занимаются оценкой нужд Украины и ожидают, что весной украинские военные активизируют свою деятельность в зоне боевых действий.