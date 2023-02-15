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19:10, 15 февраля 2023Бывший СССР

Опубликовано видео с окраин Артемовска

Военкор Кулага опубликовал видео из Забахмутки на окраине Артемовска

Военный корреспондент Денис Кулага опубликовал видео из микрорайона Забахмутка, расположенного на восточной окраине Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики. Соответствующий ролик был размещен в Telegram-канале «Известий».

Журналист уточнил, что штурм города еще продолжается, однако российские войска постепенно подвигаются вглубь. На кадрах видно, что многие дома разрушены в результате обстрелов.

«Безопасно передвигаться здесь удается только в одном случае — когда объявлена не только зачистка территории, но и полный контроль на этом квадрате», — пояснил военкор. Он также показал на видео работу российских военных.

15 февраля боец частной военной компании «Вагнер» заявил, что Вооруженные силы Украины осуществляют переброску в Артемовск новой техники и подразделений. Однако несмотря на сопротивление, по его словам, штурмовые подразделения группы двигаются вперед.

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Варвара Кошечкина
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