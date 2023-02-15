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10:47, 15 февраля 2023Силовые структуры

Суд вернул в ДНР на пересмотр дело 18 бойцов украинского полка «Айдар»

Военный суд России вернул на пересмотр в ДНР дело 18 бойцов украинского полка «Айдар»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военный суд России решил вернуть на пересмотр уголовное дело в отношении 18 бойцов украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом сообщает ТАСС.

Материалы переданы в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) на новое рассмотрение.

Это первое дело, поступившее из ДНР на рассмотрение российского суда.

Защищающий «айдаровцев» адвокат Павел Косован заявлял, что ранее дело было возвращено в прокуратуру ДНР для приведения его в соответствие с Уголовно-процессуальным кодексом России в связи со вступлением в состав государства четырех новых регионов — ДНР, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Фигурантам дела вменяется организация и участие в деятельности террористического сообщества, прохождение обучения и насильственный захват власти по статьям Уголовного кодекса ДНР. Теперь им должны переквалифицировать обвинение на статьи, предусмотренные УК РФ.

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Любовь Ширижик
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