Маск «назначил» собаку гендиректором Twitter
Американский предприниматель Илон Маск «назначил» нового генерального директора Twitter — им стала собака породы сиба-ину. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень!», — подписал Маск опубликованную фотографию пса, находящегося в кресле гендиректора.
По его словам, собака по имени Флоки отлично разбирается в цифрах и у нее есть свой стиль. Маск выразил уверенность в том, что питомец «идеально подходит для этой работы».
Ранее миллиардер назвал последние три месяца чрезвычайно тяжелыми. Он заявил, что совмещал спасение соцсети от банкротства с работой в других компаниях. Маск также сказал, что доволен показателями DAU (количество уникальных пользователей за сутки) в Twitter.