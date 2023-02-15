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07:01, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Маск «назначил» собаку гендиректором Twitter

Маск «назначил» собаку новым генеральным директором Twitter

Фото: @elonmusk

Американский предприниматель Илон Маск «назначил» нового генерального директора Twitter — им стала собака породы сиба-ину. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень!», — подписал Маск опубликованную фотографию пса, находящегося в кресле гендиректора.

По его словам, собака по имени Флоки отлично разбирается в цифрах и у нее есть свой стиль. Маск выразил уверенность в том, что питомец «идеально подходит для этой работы».

Ранее миллиардер назвал последние три месяца чрезвычайно тяжелыми. Он заявил, что совмещал спасение соцсети от банкротства с работой в других компаниях. Маск также сказал, что доволен показателями DAU (количество уникальных пользователей за сутки) в Twitter.

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Марина Совина
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