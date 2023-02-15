Спикер парламента ДНР Бидевка: Зеленский предал корни, дав частям ВСУ нацистские названия

Присваивая бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «Эдельвейс», президент Владимир Зеленский предает память собственных предков. Такое мнение РИА Новости высказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Он напомнил, что дед Зеленского в годы Великой Отечественной войны воевал в рядах Красной Армии. «Когда-то он возлагал цветы своему деду... И так поступать, как он поступает сегодня. Я считаю, что этот человек просто отрезал от себя свои корни», — сказал политик.

Семен Иванович Зеленский был призван в армию в 1942 году, служил командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты, был награжден орденом Красного Знамени.

Ранее 15 февраля Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». В годы Великой Отечественной войны так называлась Первая горно-пехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. В указе президента говорится, что наименование присвоено подразделению за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины». Бригада ВСУ была сформирована в 2015 году, а в 2016 году ее перебросили в Донбасс.

6 декабря Верховный суд Украины постановил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, который счел незаконным отказ Украинского института национальной памяти признавать символику дивизии подпадающей под действие закона о запрете нацистской и коммунистической символики. Эта добровольческая пехотная дивизия СС была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участие в боях против Советской армии.