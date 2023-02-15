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13:03, 15 февраля 2023Экономика

Россияне разлюбили подделывать деньги

ЦБ: уровень фальшивомонетничества в России оказался минимальным с 2011 года

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, по итогам прошлого года в России снизился до значения четырех подделок на один миллион банкнот. Это оказалось минимальным значением с 2011 года, свидетельствуют данные ЦБ.

Россияне разлюбили подделывать деньги, количество таких банкнот и монет сократилось в 1,6 раза в 2022 году. Всего были обнаружены 22 874 поддельных денежных знака, в том числе 14 184 пятитысячные банкноты, 4336 банкнот номиналом две тысячи рублей и 3637 поддельных банкнот номиналом в одну тысячу рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (30).

Поддельных банкнот иностранных государств было найдено 1811 (в 4,7 раза меньше показателя 2021 года). В основном это были лже-доллары (1558 штук) и евро (238).

Ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян (71 процент) предпочитают цифровые деньги. Лишь 13 процентов используют только наличные. Около 30 процентов граждан держат заработанные деньги в электронном виде. Обналичивают все заработанные деньги только 13 процентов работников. Больше всего любят наличные люди в возрасте 45-54 лет (15 процентов).

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Платон Щукин
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