В Подмосковье изъяли из незаконного оборота более 50 килограммов героина

МВД: в Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина стоимостью 150 миллионов рублей

В Подмосковье полицейские задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья за незаконный оборот наркотических веществ. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчина организовал в своем арендованном жилище склад по хранению запрещенных веществ. В квартире нашли более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Фигурант прятал наркотики в детских кроватках, на кухне и на балконе.

Отмечается, что вещества, электронные весы, упаковочное оборудование и расходные материалы, имеющие доказательственное значение, изъяли. Стоимость партии наркотиков составляет около 150 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье покушении на сбыт наркотических веществ. Сейчас иностранец находится в СИЗО.

