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23:04, 15 февраля 2023Мир

Землетрясение произошло около Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около центральной части Филиппин

Фото: Charlie Saceda / Reuters

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около центральной части Филиппин. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

По информации службы, землетрясение произошло в 18:10 по всемирному координированному времени (21:10 по московскому) недалеко от острова Лусон. Эпицентр толчков находился в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе, где проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.

В настоящее время информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-запада острова Симуши.

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Марина Совина
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