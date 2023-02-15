Землетрясение произошло около Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около центральной части Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около центральной части Филиппин. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

По информации службы, землетрясение произошло в 18:10 по всемирному координированному времени (21:10 по московскому) недалеко от острова Лусон. Эпицентр толчков находился в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе, где проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.

В настоящее время информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-запада острова Симуши.