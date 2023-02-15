Москвичи массово заинтересовались квартирами с мойками для лап

«Авито Недвижимость»: спрос на квартиры с лапомойками в Москве вырос на 55,5 процента

В январе 2023 года жители Москвы и Санкт-Петербурга стали массово интересоваться жильем на первичном рынке с мойками для собачьих лап. К такому выводу пришли эксперты «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики определили, что в сравнении с ноябрем 2022 года спрос объекты, где в квартире или в доме есть лапомойки, в столице вырос на 55,5 процента. В Санкт-Петербурге динамика достигла 152,5 процента.

Однако спрос на лапомойки среди покупателей вторичного жилья снизился на 17 процентов и на 41 процент соответственно. Специалисты отметили, что на наличие приспособления для мытья лап обращают внимание и арендаторы жилья — к январю спрос с их стороны вырос на 58,6 процента.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что быстрее всего в Москве можно найти покупателя первичной или вторичной студии. При этом сложнее всего было реализовать самые дорогие квартиры, в которых больше четырех комнат.