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09:39, 15 февраля 2023Бывший СССР

Бывший президент Киргизии отправился на лечение в Испанию

Освобожденный из тюрьмы экс-глава Киргизии Атамбаев отправился на лечение в Испанию

Фото: Эркин Садыков / РИА Новости

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с младшим сыном Кадыром вылетел утром 15 февраля из республики в Дубай, а оттуда планирует направиться в Испанию для прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в ближнем кругу Атамбаева.

Также адвокат экс-президента Киргизии Сергей Слесарев заявил, что преград для выезда из страны нет. «Ему требуется медицинское обследование, после чего будет приниматься решение об оперативном вмешательстве. Пока сложно сказать, сколько времени это займет», — сообщил юрист.

По его словам, уголовные дела, возбужденные в отношении Атамбаева вряд ли будут успешны. «Его не могли привлекать к ответственности, даже если бы что-то было. У Атамбаева был статус неприкосновенности, который нарушили», — сказал Слесарев.

Днем 14 февраля стало известно, что Атамбаева выпустили из 27-й исправительной колонии. Как отмечается, на входе в колонию экс-главу государства встретили около десятка соратников. Атамбаев отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Алевтина Запольская
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