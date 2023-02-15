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09:23, 15 февраля 2023Ценности

Louis Vuitton выбрал нового креативного директора

Пост нового креативного директора бренда Louis Vuitton займет рэпер Фаррелл Уильямс

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Французский люксовый бренд Louis Vuitton выбрал нового креативного директора. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице марки в Twitter.

Впервые после смерти Вирджила Абло пост креативного директора займет американский рэпер и дизайнер Фаррелл Уильямс. Его первая коллекция в рамках этой должности будет представлена в июне 2024 года на Неделе мужской моды в Париже.

«Я рад приветствовать Фаррелла дома в качестве нашего нового креативного директора мужской линии после совместных проектов в 2004 и 2008 годах. Его творческое видение за пределами моды, несомненно, откроет для Louis Vuitton новую захватывающую главу», — высказался главный исполнительный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари.

Известно, что Фаррелл Уильямс уже сотрудничал с брендом в 2004 и 2008 годах. Кроме того, в 2019 году музыкант разработал специальную коллекцию одежды для люксовой марки Chanel. На данный момент артист работает с Adidas и Kenzo.

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Мария Винар
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