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10:11, 15 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к исправительным работам за случайное убийство младенца

В ЯНАО осудили отца, задавившего насмерть двухмесячного ребенка после пьяного застолья

Фото: Shutterstock

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к одному году исправительных работ мужчину, случайно убившего двухмесячного ребенка. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. 15 процентов его заработной платы будут удерживаться в доход государства.

По данным ведомства, 17 августа фигурант выпивал в гостях у родственницы. Рядом на диване спала его новорожденная дочь. После застолья пьяный отец прилег отдохнуть, не заметив, что повалился на младенца. Девочка скончалась от травм и асфиксии.

Ранее стало известно, что под Тулой осудят мужчину, за миллион рублей нанявшего киллера для пасынка и его жены.

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Екатерина Власова
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