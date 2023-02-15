Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:16, 15 февраля 2023Россия

В России предложили выписывать рецепты онлайн

«Известия»: в России предложили разрешить частным клиникам выписывать рецепты онлайн

Фото: Unsplash

Минэкономразвития разработало проект, согласно которому врачам в России предложили выписывать рецепты онлайн, по итогам телеконсультаций. Соответствующий эксперимент проведут в 15 частных сетях клиник, пишут «Известия» со ссылкой на близкий к обсуждению источник.

В документе Минэкономразвития содержится два ключевых изменения: пациента сможет наблюдать другой врач, а не только тот, что поставил диагноз. В таком случае доктор должен обладать минимум семилетним стажем и работать в той же сети клиник.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

Кроме того, медик сможет «формировать рецепт» в виде электронного документа, опираясь на диагноз, установленный на очном приеме. Для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что инициатива расширит возможности пациентов получить медицинскую помощь, а также увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян. «Например, появится возможность получить назначение лечения профильными медицинскими работниками из разных городов и регионов», — отметили в ведомстве.

Если итоги эксперимента признают успешными, то подобную практику планируют разрешить по всей России, в том числе, в рамках ОМС. Куратором проекта назван первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины
Причиной болезни Альцгеймера оказался древний пищевой механизм
Сейсмолог спрогнозировал землетрясения в Стамбуле
В России предложили выписывать рецепты онлайн
Стало известно об эффективности российских противодроновых ружей в зоне СВО
Названы самые безвкусные модели нижнего белья
Стало известно об уничтожении украинской бронетехники при штурме Артемовска
В США рассказали об отсутствии у Байдена плана подрыва «Северных потоков»
В Британии рассказали о поворотном моменте в конфликте на Украине
В России заявили о желании Польши забрать часть Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.