Россиянам раскрыли способ быстрой продажи квартиры

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: для быстрой продажи жилья нужно подготовить документы

Для быстрой продажи недвижимости нужно заранее подготовить необходимый пакет документов. Способ оперативно избавиться от жилья россиянам раскрыли эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», сообщают «Известия».

В список документов входят справки из БТИ, выписка из ЕГРН, подтверждение отсутствия долгов по коммунальным платежам и в случае необходимости документы, подтверждающие законность перепланировки. Эксперты отметили, что непосредственно перед подписанием договора к документам нужно приложить справку о дееспособности продавца.

Специалисты также предупредили, что быстрая продажа объекта не всегда может быть связана с добросовестными намерениями. «Желание продавца продать объект побыстрее не всегда носит добросовестный характер. Ускоренная сделка с ценой объекта ниже рыночной может обернуться для покупателя трагедией. Купив квартиру на вторичном рынке, он может потерять ее по решению суда, если продавца признают банкротом», — предупредили в компании.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что быстрее всего в Москве можно найти покупателя первичной или вторичной студии. При этом сложнее всего было реализовать самые дорогие квартиры, в которых больше четырех комнат.