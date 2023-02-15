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10:16, 15 февраля 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способ быстрой продажи квартиры

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: для быстрой продажи жилья нужно подготовить документы
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для быстрой продажи недвижимости нужно заранее подготовить необходимый пакет документов. Способ оперативно избавиться от жилья россиянам раскрыли эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», сообщают «Известия».

В список документов входят справки из БТИ, выписка из ЕГРН, подтверждение отсутствия долгов по коммунальным платежам и в случае необходимости документы, подтверждающие законность перепланировки. Эксперты отметили, что непосредственно перед подписанием договора к документам нужно приложить справку о дееспособности продавца.

Специалисты также предупредили, что быстрая продажа объекта не всегда может быть связана с добросовестными намерениями. «Желание продавца продать объект побыстрее не всегда носит добросовестный характер. Ускоренная сделка с ценой объекта ниже рыночной может обернуться для покупателя трагедией. Купив квартиру на вторичном рынке, он может потерять ее по решению суда, если продавца признают банкротом», — предупредили в компании.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что быстрее всего в Москве можно найти покупателя первичной или вторичной студии. При этом сложнее всего было реализовать самые дорогие квартиры, в которых больше четырех комнат.

Нина Ташевская
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