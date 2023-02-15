Назван победитель фестиваля в итальянском Сан-Ремо

Победителем фестиваля в Сан-Ремо стал Марко Менгони с песней «Due Vite»

В Италии назвали победителя 73-го ежегодного фестиваля эстрадной музыки в Сан-Ремо. Им стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней «Due Vite» («Две жизни»), передает РИА Новости.

Итоги песенного конкурса подвели в ночь на воскресенье. Для 34-летнего Менгони это уже вторая победа на фестивале, в 2013 он также получил главный приз «Золотая пальма».

Исполнитель посвятил свой успех женщинам, принимавшим участие в мероприятии. В мае победитель «Сан-Ремо» будет представлять Италию на Евровидении.

Финал конкурса транслировал первый канал гостелерадиокомпании Rai. Главным сюрпризом для публики стало выступление группы Depeche Mode, они представили сингл «Ghosts Again» из альбома, который готовится к выпуску.

На фестивале «Сан-Ремо» в его последний день должно было прозвучать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Политические партии и общественные деятели начали сбор подписей против этого, полагая, что речь украинского лидера неуместна на музыкальном конкурсе. В созданной петиции отмечалось, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.