Легендарный слоган «Пятерочка выручает!» вернулся

Торговая сеть «Пятерочка» вернется к легендарному слогану

Торговая сеть «Пятерочка» приняла решение в позиционировании своего бренда вернуться к слогану «Пятерочка выручает!», под которым компания работала с 2015 по 2021 год. Возвращение слогана приурочено ко дню рождения торговой сети, которой сегодня исполняется 24 года.

Торговая сеть возвращает прежний слоган, поскольку он, как считают в компании, наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда — низкие цены, удобство, широта ассортимента и атмосфера для гостей. В 2022 году «Пятерочка» провела изменения в ценообразовании и скорректировала фокус CVP (customer value propostion — ценностное предложение) на ценовом преимуществе, чтобы лучше отвечать тренду на экономию.

Сеть обещает выручить, когда гостям нужно собрать свою корзину по самой низкой цене, когда нет возможности тратить на покупки больше 30 минут или вообще сходить в магазин, когда хочется просто находить все нужные товары в одном месте и совершать по-настоящему выгодный шопинг в приятной атмосфере.

«Мы прислушиваемся к своим гостям, с уважением относимся к их потребностям и готовы поддерживать их. Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, — все эти факторы обусловили обновление нашего CVP. Покупатели активно ищут самые разные способы экономить — ждут скидки, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Помимо цены, важными критериями также являются удобство, комфорт и ассортимент магазина. Мы сегодня предлагаем покупателям действительно низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости все еще отлично помнят. Уверен, что это позиционирование поможет нам улучшить ценовое восприятие и увеличить трафик», — комментирует Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка».

Кроме того, слоган «Пятерочка выручает!» говорит и о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Среди них «Корзина доброты» — помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации и приютам для бездомных животных, «Островок безопасности» — помощь потерявшимся детям и пожилым людям, экологические инициативы, а также другие проекты, направленные на поддержку местных сообществ.

«"Пятерочка" не раз выручала гостей в самых сложных и важных жизненных ситуациях — в кризис, в пандемию. Мы стали любимым брендом россиян и каждый день стараемся поддерживать и укреплять это высокое доверие. Мы хотим сделать нашу "Пятерочку" еще лучше, сильнее, любимее, оставаясь магазином первого выбора. "Пятерочка выручает!" — этот слоган, исполненный задорным детским голосом, знаком практически каждому, но, уверена, что в нынешних реалиях он зазвучит по-новому — как никогда актуально», — подчеркивает Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятерочка».

«Новый старый» слоган интегрируется во все рекламные и маркетинговые активности бренда на ТВ и в OLV, Digital и так далее. Кроме того, будет использован и прежний узнаваемый джингл, где детский голос поет «Пятерочка Выручает!».

