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16:23, 15 февраля 2023Мир

Страны НАТО решили создать общую спутниковую разведку

Минобороны Великобритании заявило, что 17 стран НАТО создадут общую спутниковую разведку

Фото: Shutterstock

Страны НАТО решили создать общую спутниковую разведку, об этом сообщается в заявлении Минобороны Великобритании.

Уточняется, что 17 стран блока и Швеция подписали соответствующее соглашение в Брюсселе. Среди подписантов пока не вступившая в альянс Швеция, Великобритания, а также Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция.

«[Соглашение подразумевает] разработку рамок, позволяющих улучшить возможности наблюдения из космоса за счет международного сотрудничества и совместного использования национальных космических возможностей», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в США заявили о новом пакете помощи членов НАТО для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что альянс направит Киеву новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые поставят Франция и Италия, а Норвегия передаст 7,5 миллиарда долларов.

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Анастасия Заикина
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