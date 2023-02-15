В Европе заявили об истощении западного оружия у ВСУ

Politico: ВСУ нужно экономить боеприпасы из-за истощения запасов западного оружия

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. С таким мнением выступил обозреватель Politico Пол Маклири.

Журналист заявил, что США в первую очередь уделяют внимание ВСУ в изменении способов ведения боя. Вашингтон учит полагаться Киев скорее не на артиллерийские обстрелы, а на маневры войск.

Маклири добавил, что западные страны становятся все больше обеспокоенными возможностью пополнить запасы вооружения. Поэтому инструкторы НАТО обучают ВСУ в Европе, как действовать, используя наименьшее число артиллерийских снарядов. Автор заключил, что ВСУ нужно экономить боеприпасы из-за истощения запасов западного оружия.

Ранее в США заявили о новом пакете помощи членов НАТО для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Франция и Италия поставят Киеву новые системы противовоздушной обороны (ПВО), а Норвегия передаст 7,5 миллиарда долларов.