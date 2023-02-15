Третье за день землетрясение произошло в России

На Камчатке произошло третье за день землетрясение магнитудой 4,7

Третье за день землетрясение произошло около восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального филиала Геофизической службы РАН.

Толчок был зафиксирован в 20:06 по местному времени (11:06 мск). Его очаг находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска. «Глубина: 30,3. Магнитуда: 4,7», — объяснили в службе.

Первое землетрясение произошло 15 февраля в 11:34 (02:34 мск), его магнитуда составила 4,8. Второй подземный толчок с магнитудой 5,2 случился в 15:09 (06:09 мск), он чувствовался на нижних этажах зданий. Его эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симуши.