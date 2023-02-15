Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 15 февраля 2023Россия

Третье за день землетрясение произошло в России

На Камчатке произошло третье за день землетрясение магнитудой 4,7

Фото: Unsplash

Третье за день землетрясение произошло около восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального филиала Геофизической службы РАН.

Толчок был зафиксирован в 20:06 по местному времени (11:06 мск). Его очаг находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска. «Глубина: 30,3. Магнитуда: 4,7», — объяснили в службе.

Первое землетрясение произошло 15 февраля в 11:34 (02:34 мск), его магнитуда составила 4,8. Второй подземный толчок с магнитудой 5,2 случился в 15:09 (06:09 мск), он чувствовался на нижних этажах зданий. Его эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симуши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал расстрел медиков под Угледаром
Лавров заявил о провале попыток мировой изоляции России
Россиянам рассказали о посадках в феврале
Армения заявила о готовности восстановить мир с Турцией
Лавров обвинил Запад во лжи из-за «Северных потоков»
Боец UFC Оливейра создал страницу на OnlyFans
В Китае призвали США прекратить вводить мир в заблуждение из-за аэростатов
Лавров назвал новую внешнеполитическую цель России
В ДНР сбили американскую противорадарную ракету
Москвичи стали реже брать ипотеку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.