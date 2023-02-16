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16:14, 16 февраля 2023Путешествия

Агрессивная птица напала на россиянку на популярном горнолыжном курорте

Глухарь напал на российскую сноубордистку на горнолыжном курорте Шерегеш

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Глухарь атаковал российскую сноубордистку на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что агрессивная птица напала на туристку и укусила ее за руку. Россиянке пришлось отползать от глухаря и защищаться. Чтобы отбиться, девушка схватила птицу за шею, но практически сразу отпустила.

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По информации издания, глухари на протяжении нескольких лет нападают на отдыхающих в Шерегеше. Специалисты уверены, что таким образом дикие птицы отстаивают свою территорию. «Возможно, недалеко от этого места был ток, — заявил государственный инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Петр Дурновцев. — Это такое сборище глухарей, где они дерутся, делят самок. Птица защищает свой участок».

Более того, эксперт сообщил, что причиной подобного поведения глухаря могла стать теплая, солнечная погода. «Самец почувствовал приближение весны и решил показать свой характер, — пояснил он. — Хотя до периода тока еще далеко — он начнется в апреле–марте».

По словам Дурновцева, глухарь не опасен для людей, если его не провоцировать, в противном случае он может клюнуть. Специалист также призвал туристов не подкармливать диких птиц, так как они не в состоянии переваривать человеческую еду.

Ранее в феврале бык напал на туристов на горнолыжном курорте Роза Хутор. Агрессивное животное боднуло трех человек. Прибывшие на место спасатели поймали быка и изолировали его от отдыхающих.

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Фариза Бацазова
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