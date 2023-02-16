В ДНР заявили о взятии под контроль всех высот в окрестностях Артемовска

Советник Пушилина Кимаковский заявил о взятии под контроль всех высот вблизи Артемовска

Российские военные взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется», — рассказал он. Кимаковский отметил, что это значительно сковывает маневр Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подвозу живой силы и боеприпасов.

Как он утверждает, на артемовском направлении зафиксировано большое количество иностранных наемников: «Это и поляки, и французская речь, и английская речь». Кимаковский уточнил, что появляются подразделения, приезжающие из-под Львова.