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10:24, 16 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о взятии под контроль всех высот в окрестностях Артемовска

Советник Пушилина Кимаковский заявил о взятии под контроль всех высот вблизи Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские военные взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется», — рассказал он. Кимаковский отметил, что это значительно сковывает маневр Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подвозу живой силы и боеприпасов.

Как он утверждает, на артемовском направлении зафиксировано большое количество иностранных наемников: «Это и поляки, и французская речь, и английская речь». Кимаковский уточнил, что появляются подразделения, приезжающие из-под Львова.

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Кристина Есикова
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