Появились подробности смертельного ДТП с участием автобуса на российской трассе

Попавший в смертельное ДТП в Ингушетии рейсовый автобус перевернулся несколько раз

Рейсовый автобус, попавший в смертельное ДТП в Ингушетии, перевернулся несколько раз. Такие подробности сообщил один из пострадавших. Его слова приводит РЕН ТВ.

Авария произошла 16 февраля на 596-м километре российской трассы Р-217. Транспортное средство следовало из Краснодара в Махачкалу. «Ближе к 8 утра почувствовал, что автобус переворачивается. Сделал переворота два. Нам пытались помочь, кто мог. Потом скорая приехала очень быстро», — рассказал мужчина.

Сначала сообщалось, что в результате ДТП погиб один человек. Позднее ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минздрава Дагестана написал о двух погибших и 14 пострадавших.

Пресс-служба МЧС России, в свою очередь, пишет об одной жертве — водителе автобуса и о 15 пострадавших, детей среди них нет. Всех спасенных отправили в больницу Сунжи. По факту ДТП проводится проверка.