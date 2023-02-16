Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 16 февраля 2023Россия

Появились подробности смертельного ДТП с участием автобуса на российской трассе

Попавший в смертельное ДТП в Ингушетии рейсовый автобус перевернулся несколько раз

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Рейсовый автобус, попавший в смертельное ДТП в Ингушетии, перевернулся несколько раз. Такие подробности сообщил один из пострадавших. Его слова приводит РЕН ТВ.

Авария произошла 16 февраля на 596-м километре российской трассы Р-217. Транспортное средство следовало из Краснодара в Махачкалу. «Ближе к 8 утра почувствовал, что автобус переворачивается. Сделал переворота два. Нам пытались помочь, кто мог. Потом скорая приехала очень быстро», — рассказал мужчина.

Сначала сообщалось, что в результате ДТП погиб один человек. Позднее ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минздрава Дагестана написал о двух погибших и 14 пострадавших.

Пресс-служба МЧС России, в свою очередь, пишет об одной жертве — водителе автобуса и о 15 пострадавших, детей среди них нет. Всех спасенных отправили в больницу Сунжи. По факту ДТП проводится проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Кулеба предложил Канаде присоединиться к авиационной коалиции
Лукашенко пообещал ответить на закрытие погранпереходов Польшей и Литвой
ЕС запретит экспортировать в Россию туалеты
Лукашенко исключил объявление мобилизации в Белоруссии
Появились подробности смертельного ДТП с участием автобуса на российской трассе
Лукашенко заявил о желании Запада втянуть Белоруссию в войну
Сестра погибшей в ДТП назвала несправедливым снятие обвинения с Анны Большовой
Российский генерал объяснил цели атак дронов ВСУ по Крыму
Лукашенко рассказал о планах Киева ударить по территории Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.