Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе

Один человек погиб и еще семь пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Ингушетии

Рейсовый автобус перевернулся на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще семеро пострадали. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, РЕН ТВ.

Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу. Семерых пострадавших в аварии на российской трассе с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают другие обстоятельства происшествия.

14 февраля сообщалось, что в Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет оценена организация безопасности дорожного движения в районе аварии.