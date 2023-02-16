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08:35, 16 февраля 2023Россия

Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе

Один человек погиб и еще семь пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Ингушетии

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Рейсовый автобус перевернулся на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще семеро пострадали. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, РЕН ТВ.

Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу. Семерых пострадавших в аварии на российской трассе с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают другие обстоятельства происшествия.

14 февраля сообщалось, что в Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет оценена организация безопасности дорожного движения в районе аварии.

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Анна Щербакова
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