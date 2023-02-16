Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе
Один человек погиб и еще семь пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Ингушетии
Рейсовый автобус перевернулся на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще семеро пострадали. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, РЕН ТВ.
Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу. Семерых пострадавших в аварии на российской трассе с различными травмами доставили в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают другие обстоятельства происшествия.
14 февраля сообщалось, что в Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет оценена организация безопасности дорожного движения в районе аварии.