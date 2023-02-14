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12:59, 14 февраля 2023Россия

Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в российском регионе

В Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Два человека погибли и семь пострадали в столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тульской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло утром 14 февраля в Кимовском районе. Предварительно, автомобиль Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ. В результате водитель и пассажир легковушки погибли. Кроме того, пострадали водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров, все они госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Как сообщает агентство, региональная прокуратура начала по факту ДТП проверку, в ходе которой намерена оценить организацию безопасности дорожного движения в районе аварии.

Ранее четыре человека, в том числе трехлетний мальчик и двухмесячная девочка, погибли в столкновении автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Hino Ranger на трассе в Кузбассе. Предварительно установлено, что водитель легковой машины не справился с управлением из-за появления на дороге дикого животного и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

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Константин Лысяков
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