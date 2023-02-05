Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:09, 5 февраля 2023Россия

Трехлетний мальчик и младенец погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе

В Кузбассе в столкновении иномарки и грузовиком погибли четыре человека, двое из них дети

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Четыре человека, в том числе трехлетний мальчик и двухмесячная девочка, погибли в столкновении автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Hino Ranger на трассе в Кузбассе. Об этом сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 5 февраля на 239 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen не справился с управлением после появления на дороге дикого животного и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, в том числе двое маленьких детей, получили смертельные травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель и три пассажира Lada Largus погибли в столкновении с грузовиком в Саратовской области. Еще двое пассажиров легковой машины госпитализированы, из местной больницы их вертолетом санавиации доставили в столицу региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации со взрывом больницы в Краматорске
Глава UFC предрек рекорд бою Махачева и Волкановски
Трехлетний мальчик и младенец погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе
Раскрыт адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве
Во Франции призвали задуматься над выходом из ЕС из-за конфликта на Украине
На свадьбе в Москве гость перепутал невест и развязал массовую драку
Невролог назвал симптомы ранних стадий инсульта
Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода
Российская тревел-блогерша назвала причины отказаться от отдыха в Турции зимой
Блогерша показала губы после увеличения и была раскритикована в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.