Трехлетний мальчик и младенец погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе

В Кузбассе в столкновении иномарки и грузовиком погибли четыре человека, двое из них дети

Четыре человека, в том числе трехлетний мальчик и двухмесячная девочка, погибли в столкновении автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Hino Ranger на трассе в Кузбассе. Об этом сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 5 февраля на 239 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen не справился с управлением после появления на дороге дикого животного и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, в том числе двое маленьких детей, получили смертельные травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель и три пассажира Lada Largus погибли в столкновении с грузовиком в Саратовской области. Еще двое пассажиров легковой машины госпитализированы, из местной больницы их вертолетом санавиации доставили в столицу региона.