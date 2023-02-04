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17:31, 4 февраля 2023Россия

Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

В Саратовской области четыре человека погибли при столкновении грузовика и «Лады»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Саратовской области утром в субботу, 4 февраля, столкнулись грузовой автомобиль и «Лада Ларгус», в результате чего погибли четыре человека, ехавших на медицинские процедуры, сообщает агентство «Регион 64».

Авария произошла на трассе Самара — Пугачев в Балаковском районе. Погибли водитель и три пассажира легковушки. Кроме того, еще двое пассажиров «Лады» госпитализированы, из местной больницы их вертолетом санавиации доставили в Саратов.

Министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что погибшие и пострадавшие в аварии ехали на гемодиализ в город Балаково.

По предварительным данным ГИБДД, ДТП случилось из-за выезда водителем «Ларгуса» на встречную полосу.

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Антон Похиляк
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