Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 16 февраля 2023Силовые структуры

Колокольцев уволил замглавы миграционного управления ГУ МВД по Москве

Глава МВД России Колокольцев уволил двух полковников за отказ в убежище блогеру из Латвии

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об увольнении заместителя начальника миграционного управления ГУ МВД по Москве. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Причиной отставки полковника полиции Игоря Дудника стал формальный подход к жалобам граждан. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев этого же подразделения полковник полиции Татьяна Дмитриева.

Увольнение последовало после проверки по жалобе русскоязычного латвийского писателя Сергея Васильева, которому было отказано в предоставлении временного убежища на территории России. В своем обращении в управление МВД по миграции столичного главка он указал, что был вынужден покинуть Латвию в связи с уголовным преследованием за поддержку жителей Донбасса. Однако должностные лица поверхностно и формально отнеслись к просьбе писателя, не приняв во внимание угрозу его жизни и здоровью на территории Латвии, отметила Волк.

По ее словам, в настоящее время полиция аннулировала решение об отказе в предоставлении Васильеву временного убежища как незаконное. Вскоре его вопрос будет решен положительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований
Страдающим от недостатка любви людям дали совет
Москвичей предупредили об аномально высоких сугробах
Бывший глава российского города осужден на девять лет за коррупцию
Запад осудили за замалчивание расследования по «Северным потокам»
Девушка купила куртку в сети и возмутилась найденной внутри запиской
Задержание спецназом стрелявшего из ружья россиянина попало на видео
ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за неправильное обращение с навозом
Столтенберг рассказал о своих действиях в ночь начала СВО
Мамаев ответил на критику из-за открытия футбольной академии в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.