Колокольцев уволил замглавы миграционного управления ГУ МВД по Москве

Глава МВД России Колокольцев уволил двух полковников за отказ в убежище блогеру из Латвии

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об увольнении заместителя начальника миграционного управления ГУ МВД по Москве. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Причиной отставки полковника полиции Игоря Дудника стал формальный подход к жалобам граждан. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев этого же подразделения полковник полиции Татьяна Дмитриева.

Увольнение последовало после проверки по жалобе русскоязычного латвийского писателя Сергея Васильева, которому было отказано в предоставлении временного убежища на территории России. В своем обращении в управление МВД по миграции столичного главка он указал, что был вынужден покинуть Латвию в связи с уголовным преследованием за поддержку жителей Донбасса. Однако должностные лица поверхностно и формально отнеслись к просьбе писателя, не приняв во внимание угрозу его жизни и здоровью на территории Латвии, отметила Волк.

По ее словам, в настоящее время полиция аннулировала решение об отказе в предоставлении Васильеву временного убежища как незаконное. Вскоре его вопрос будет решен положительно.