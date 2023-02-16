В Петербурге 50-летнюю женщину отказались пускать на молодежную выставку

В Петербурге 50-летнюю женщину не пустили на молодежную выставку из-за возраста

В Санкт-Петербурге 50-летнюю женщину по имени Инна не пустили на молодежную выставку из-за возраста. Об этом сообщает «Фонтанка».

Коворкинг «Просто» на Васильевском острове отказал посетительнице во входе на выставку молодого художника Кирилла Бетехтина. Женщина утверждает, что тот однажды написал для нее картину, поэтому она заинтересовалась экспозицией. На входе она пояснила, что не планирует сидеть и работать в коворкинге, а лишь хочет зайти на пять минут и посмотреть на творчество Бетехтина.

«Паспорт не спросили. Ситуация говорит сама за себя. Не грубят, не хамят, но не пропускают», — поделилась посетительница.

Она направила жалобу в Электронную приемную на сайте администрации Петербурга. Комитет по молодежной политике, флагманским проектом которого является «Просто», заявил, что коворкинг руководствовался федеральным законом, устанавливающим возрастные рамки определения «молодость», и пояснил, что пространство работает для посетителей от 14 до 35 лет.

В свою очередь в пресс-службе «Просто» отметили, что вход на выставку осуществляется по QR-коду, которого у посетительницы не было. Инна подчеркивает, что код у нее не спрашивали: «Мне объяснили, что, если хочу попасть на выставку, надо связаться с художником. С ним у меня не настолько близкие отношения, чтобы звонить».

После инцидента художник Бетехтин предложил посетительнице еще раз прийти и посмотреть его работы. Женщина отказалась, объяснив это негативным опытом.