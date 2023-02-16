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21:22, 16 февраля 2023Россия

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выделят по миллиону рублей

Мишустин: семьям погибших при теракте на Крымском мосту выделят по 1 миллиону рублей

Членам семей погибших при теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года, выделят единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата будет выделена на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. На эти цели правительство выделило МЧС России средства из резервного фонда. Ведомство должно будет представить доклад в кабмин до 1 февраля 2024 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.

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Марина Совина
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