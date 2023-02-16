Россиянина осудили на 22 года за убийство и насилие над годовалым ребенком

В Новгородской области осудили на 22 года мужчину за убийство и насилие над ребенком

В Новгородской области суд приговорил к 22 годам лишения свободы Спартака Бушуева за убийство и насилие над девочкой возрастом один год и десять месяцев. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание»), пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пунктам «в, к» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 24 января 2022 года мужчина убил младшую дочь своей сожительницы Кристины Богдановой, задушив ребенка подушкой. Тело погибшей он отнес на участок соседнего дома и спрятал. Отмечается, что фигурант рассказал обо всем матери потерпевшей.

Когда гражданка обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери, то на вопросы следователей о сожителе соврала, что в день исчезновения его не было дома. Таким образом злоумышленник получил алиби. Известно, что позже Бушуев договорился за деньги со знакомым Евгением Соловьяновым, чтобы тот помог ему избавиться от тела. А когда Бушуева задержали, Соловьянов активно помогал искать пропавшую девочку, чтобы отвести поисковые мероприятия от реального местонахождения тела. Погибшую нашли в феврале 2022 года.

Позже выяснилось, что осужденный с декабря 2021 по январь 2022 года избивал и домогался потерпевшей. Кроме того, он регулярно истязал 11-летнюю дочь сожительницы.

Суд также вынес приговор Богдановой и Соловьянову по статье 316 («Укрывательство преступления») УК РФ. Их приговорили к штрафам от 100 до 150 тысяч рублей. Женщину ограничили в родительских правах в отношении семи детей.