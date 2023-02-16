Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России: на краснолиманском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ

Российские войска уничтожили более ста украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что огневое поражение украинским подразделениям нанесли российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо живой силы противника российские военнослужащие уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины и четыре единицы ствольной и реактивной артиллерии, добавили в военном ведомстве.

Также за минувшие сутки российские войска ликвидировали на донецком направлении две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины.

