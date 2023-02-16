Россиянин выжил после 16 ножевых ранений от напавшего на него друга

В Архангельской области 42-летний россиянин пойдет под суд за ранение друга ножом

В Архангельской области 42-летний россиянин пойдет под суд за покушение на убийство друга. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 ноября в квартире дома деревни Бобыкинская между распивавшими алкоголь друзьями произошел конфликт, после полученного удара в лицо, обвиняемый схватился за нож и принялся наносить своей 47-летней жертве удары по голове и телу. Однако из-за активного сопротивления мужчине удалось отбиться и выжить благодаря своевременно оказанной помощи, несмотря на 16 ножевых ранений.

После того как на крики пришли соседи, злоумышленник, размахивая ножом, угрожал расправой и им. В результате помимо покушения на убийство в СКР завели на него дело и по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ.

15 февраля сообщалось, что Иркутский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы 35-летнего жителя Братска за двойное убийство — его жертвами стали 48-летний сосед и его пожилая мать.