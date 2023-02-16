Сурков дал ответы «да, да, нет, да» в интервью об СВО

Бывший помощник президента Сурков дал интервью об СВО из четырех слов

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал интервью о специальной военной операции (СВО) на Украине директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, в котором ответами на вопросы стали четыре слова — «да, да, нет, да». Оно было опубликовано в Telegram-канале Чеснакова.

Вопросы и ответы звучали следующим образом (стиль и пунктуация сохранены):

— Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?

— ДА.

— Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными?

— ДА.

— Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

— НЕТ.

— Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?

— ДА.

Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.

«Да-да-нет-да» — ставший мемом лозунг, который появился во время подготовки всероссийского референдума 1993 года. На референдуме россиянам предстояло ответить на четыре вопроса: доверяете ли вы президенту Борису Ельцину, одобряете ли социально-экономическую политику президента и правительства, нужны ли досрочные президентские выборы и нужны ли досрочные выборы народных депутатов.

Лозунг призывал сторонников Ельцина ответить на них соответственно «Да-да-нет-да». Но итогами референдума стали ответы «Да-да-нет-нет», хотя к методике проведения голосования у многих экспертов возникали вопросы.