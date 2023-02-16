Ведущую «Давай поженимся!» назвали героиней после интервью со звездой КВН

Пользователи YouTube похвалили Розу Сябитову за уверенное поведение в шоу «Плюшки»

Ведущую шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову назвали героиней после интервью со звездой КВН Богданом Лисевским, который вел себя с ней провокационно. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Плюшки».

В комментариях под видео зрители шоу похвалили Сябитову за то, как она держалась в течение интервью, и отметили, что она была увереннее ведущего. «Спасибо Розе, что пригласила такого замечательно и скромного гостя на свою передачу», — пошутил один из комментаторов. «Роза размотала нашего Богдашку по полной программе, как же это было хорошо!» — написали пользователи.

Многие также заметили, что Сябитова отличилась от остальных гостей шоу, так как Лисевскому не удалось рассердить ее. «У Богдана не получилось вывести Розу, как всех, и получилось даже лучше! Семейные посиделки на кухне напоминает. Роза — потрясающая актриса, превосходная женщина, героиня», «Впервые за все интервью жалко было не героя, а Богдана», — написали зрители.

Комментаторы также отметили, что Сябитова оказалась единственной гостьей шоу, которая не обиделась ни на один вопрос ведущего. «Следующий выпуск, скорее всего, проведет Роза, теперь это ее передача», — поиронизировал пользователь.

Ранее актриса Александра Бортич дала пощечину Лисевскому после оскорблений в шоу «Плюшки». Она заявила, что испытывает к интервьюеру отвращение.

«Плюшки» — российское развлекательное ток-шоу в жанре комедии. Основано в 2020 году бывшими участниками команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого». Программа известна провокационными и неудобными вопросами российским звездам.