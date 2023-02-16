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05:50, 16 февраля 2023Россия

На базе разрушенного вокзала Мариуполя построят современный терминал

На базе разрушенного вокзала в Мариуполе решили сознать современный терминал

Фото: РИА Новости

На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе, который был серьезно поврежден в ходе специальной военной операции, рассчитывают создать современный транспортный терминал. Об этом РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.

Он отметил, что прилегающий к вокзалу район Слободка с частной застройкой также подвергся значительным разрушениям. Часть зданий здесь подлежит сносу для расширения территории логистического пункта.

По словам Бердникова, на базе вокзала должен появиться современный транспортно-пересадочный узел, куда будут приходить городские и междугородние автобусы, а также отправляться поезд. При этом называть сроки, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования, пока рано , так как необходимо решить вопросы безопасности. А этом, по словам заммэра, уже не в компетенции городской администрации.

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики разминировали железнодорожный вокзал в Мариуполе в мае прошлого года. Вслед за саперами ремонтная бригада «Донецкой железной дороги» начала восстанавливать третий путь, который предназначен для грузовых перевозок.

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Екатерина Подвигина
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