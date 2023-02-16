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18:10, 16 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский созвонился с президентом Казахстана

Президент Токаев обсудил с Зеленским вопросы гуманитарных связей между Киевом и Астаной

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Во время беседы политики обсудили вопросы гуманитарных связей между Киевом и Астаной. Токаев «подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права».

До этого президенты Украины и Казахстана созванивались в июле 2022 года. Тогда главы государств, в частности, обсуждали сделку по экспорту украинского зерна, а казахстанский лидер указывал на необходимость дипломатического урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

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Георгий Нестеров
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