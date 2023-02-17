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14:04, 17 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин защитил мать и до смерти избил 37-летнего брата-близнеца

В Свердловской области судимый мужчина заступился за мать и до смерти забил брата-близнеца

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области 37-летний ранее судимый местный житель убил брата-близнеца. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 12 февраля фигурант приехал в квартиру к родственнику на улице Урицкого в Невьяске. Там они поссорились, тогда подозреваемый избил потерпевшего, нанеся смертельные травмы.

Мужчина узнал, что брат побил их мать и решил заступиться за нее. Это и стало причиной семейного конфликта, уточняет E1.RU.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. В настоящий момент россиянин находится в СИЗО.

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Екатерина Власова
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